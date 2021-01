NVJ: ’Intimidatie Akwasi ronduit kwalijk en bedreigend’

De EO liet zich adviseren door de NVJ of ze het afgebroken interview met Akwasi alsnog moesten publiceren. De rapper dwong de makers om gemaakte opnames te wissen na vragen over zijn veelbesproken speech op de Dam en nam daarna volgens de omroep twee laptops mee. Omdat de programmamakers een back-up hadden, gingen ze onder dwang akkoord.

„De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist”, aldus Bruning. „Een onder een bedreiging geuite belofte is niet rechtsgeldig, dus de interviewer/journalist is in onze optiek volstrekt gerechtigd om het opgenomen materiaal alsnog te gebruiken en het (afgebroken) interview alsnog uit te zenden.”

De Telegraaf heeft het management van Akwasi schriftelijk om een reactie gevraagd.

Beluister hier het interview.