Jeangu Macrooy speelt Jezus in nieuwe Jesus Christ Superstar

Regisseur Ivo van Hove zegt erg onder de indruk te zijn van de zanger. Hij noemt Jeangu „onze gedroomde hoofdpersoon.” De voorstelling zal vanaf januari 2024 in de Nederlandse theaters te zien zijn.

De voorstelling, die in 1972 voor het eerst werd gespeeld, vertelt over de laatste week uit het leven van Jezus. De muziek werd geschreven door Andrew Lloyd Webber, voor de teksten tekende Tim Rice. Het stuk was jarenlang onafgebroken op West End en Broadway te zien. Van het oorspronkelijke album werden meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht.

De première van de nieuwe versie is op 21 januari 2024 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.