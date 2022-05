Ultieme Robinson wordt vanavond onthuld

De Limburgse fitgirl Dominique Hazeleger deed in 2018 mee als onbekende deelnemer, en was de eerste die vorige week tijdens de uitzending een plek in de finale bemachtigde. Niels Gomperts, Mariana Verkerk, Ferry Doedens en Sebastiaan Labrie streden in die halve finale om de laatste twee plekken.

Na een eerste proef, die draaide om uithoudingsvermogen, behaalde acteur Niels Gomperts, die eerder in 2017 meedeed, ook een plek in de finale. De tweede proef werd gewonnen door acteur en model Ferry Doedens; hij was in 2014 deelnemer aan het survivalprogramma. Met deze drie is de finale compleet. Het belooft een spektakel te worden, met nog zwaardere proeven dan we tot nu al gezien hebben. Dit seizoen wordt overigens een stuk minder goed bekeken dan voorgaande edities. Eigenlijk zou het programma alleen te volgen zijn via de streamingsdienst Videoland. Maar na het schrappen van The voice of Holland op vrijdagavond moest er worden gepuzzeld met de uitzendschema’s en kwam Expeditie Robinson op de donderdagavond van RTL 4 terecht.