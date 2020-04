Prinses Stéphanie maakte zich zorgen over broer Albert

Aanleiding voor het interview met Stéphanie was de vijftiende sterfdag van haar vader, vorst Rainier III die op 6 april 2005 overleed. „Ik had een sterke band met mijn vader. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk”, aldus de prinses, het in 1965 geboren derde en jongste kind van Rainier en zijn echtgenote prinses Grace. De vorst regeerde met vaste hand en Monaco heeft veel aan hem te danken, zo vertelde Stéphanie. Haar broer bouwt nu voort op dat fundament.

Uiteraard kwam ook de coronacrisis ter sprake, waarbij Stéphanie zich als beschermvrouw van het circusfestival van Monte Carlo in het bijzonder ook zorgen maakte over de wereld van circussen. „De kosten voor de dieren bijvoorbeeld gaan door maar de inkomsten zijn gestopt. Vooral kleinere circussen hebben het nu heel moeilijk”, wist de prinses. Zelf is ze in haar onstuimige leven nog korte tijd gehuwd geweest met een circusartiest.

Stéphanie hoopte dat er lessen getrokken worden uit de huidige crisis en dat de samenleving zal verzachten. „Dat mensen aardiger met elkaar omgaan, niet meer duwen om vooraan te kunnen staan en alleen aan zichzelf denken.”