Nieuwe zanger(es) in trio: K3 nu uit het ’keurslijf’?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ VTM

Een donker, een blond en een roodharig meisje. Al ruim 23 jaar is dat hoe de kleuteridolen van K3 eruit zien. Met het opstappen van Klaasje (de blonde) kan er een einde komen aan dat ’keurslijf’. „Moet er weer een meisje bij?, werd al snel op tafel gegooid toen we wisten dat we op zoek gingen naar een vervanger. Daar had eigenlijk niemand een reden voor”, zegt Marthe.