The Situation: geen spelletjes meer met hacker naaktfoto’s Jennifer Lawrence

Tijdens zijn tijd in een gevangenis in Otisville in de staat New York had de realityster veel contact met zijn maatjes van de serie. Die hielden de media dan ook geregeld op de hoogte van het wel en wee van Mike. „Het is alsof hij in een bejaardenhuis zit. Hij speelt bingo”, liet Nicole ’Snooki’ Polizzi weten aan E!. „Hij is ook veel in de sportschool te vinden dus hij komt er vast helemaal afgetraind uit.”

Jersey Shore-collega’s Pauly D en Vinny Guadagnino vertelden in een radioshow dat Mike veel mensen leerden kennen in het huis van bewaring. Een van de bajesklanten waar hij mee optrok zou Billy McFarland zijn geweest, de oprichter van het Fyre Festival die een straf van zes jaar uitziet voor de grootschalige oplichting rond dat evenement. Ook zou de realityster geregeld een potje hebben gescrabbeld met George Garofano, of in de woorden van Vinny: „die gast die de naaktfoto’s van Jennifer Lawrence heeft gelekt.”

Belastingfraude

Mike is eind januari begonnen aan zijn celstraf. De realityster werd vorig jaar oktober veroordeeld voor meerdere gevallen van belastingontduiking. Na de celstraf staat hij nog twee jaar onder toezicht. Ook kreeg Mike een boete van 10.000 dollar en een werkstraf van 500 uur opgelegd.

De realityster en zijn broer Marc werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden een bedrag van bijna 9 miljoen dollar aan belasting hebben ontdoken. Marc werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.