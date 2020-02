Hierom haalt The Chainsmokers Instagramaccount leeg

„Hoi iedereen. We gaan wat tijd nemen om ons volgende hoofdstuk in muziek te schrijven. We zijn nog nooit zo geïnspireerd geweest en zijn al hard aan het werk aan TCS4 maar we gaan wel een pauze nemen van social media om dat de aandacht te kunnen geven die het nodig heeft”, schrijft het duo.

The Chainsmokers stellen hun fans gerust en laten weten dat ze spoedig weer terug zijn. „Volgende keer dat jullie onze gezichten hier zien, zal zijn als TCS4 klaar is”, laat het Amerikaanse dj-duo weten.