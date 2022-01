Premium Het beste van De Telegraaf

’Prins Andrew feestte met Epstein in de rosse buurt van Thais eiland’

In rap tempo komen er - sinds bekend is dat Andrew echt niet ontkomt aan de rechtszaak in de Verenigde Staten - diverse onthullingen naar buiten over de Britse royal. Zo ook een vakantie naar Thailand met naar verluidt, jawel, Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. En niet zomaar een tripje: beide heren zouden zich vermaakt hebben tijdens een ’kroegentocht’ in een seksclub. De vakantie wordt door Britse media gelinkt aan destijds uitgelekte foto’s van een feestende Andrew met topless dames, waaronder Atomic Kitten-zangeres Jenny Frost.