Caitlyn Jenner zoekt draagmoeder voor baby

Caitlyn en Sophia Ⓒ BSR Agency

Hoewel ze bijna 70 jaar is en al 6 kinderen heeft, zou Caitlyn Jenner graag een baby in haar leven verwelkomen met haar 22-jarige vriendin Sophia Hutchins. Volgens Closer Magazine ’is het een droom van transgender Jenner om nu de rol van moeder in plaats van vader op zich te nemen’.