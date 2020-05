Eerste Disneyfilm over homo op Disney+

De film, met de toepasselijke titel Out, is een korte film, geregisseerd door Steven Clay Hunter en geproduceerd door Pixar. In de film zien we hoe Greg op het punt staat in te trekken bij zijn vriend Manuel. Zijn ouders komen helpen met verhuizen, maar Greg zit met een probleem. Hij heeft hun nog niet verteld dat hij homo is. Out laat zien hoe moeilijk Greg het heeft met uit de kast komen.

Eerder was in de Pixar-film Onward wel een bijrol weggelegd voor een vrouw die lesbisch is, politieagent Spector. Dat zorgde ervoor dat de film in het Midden-Oosten niet vertoond werd. Ook Marvel, waarvan Disney eigenaar is, kondigde aan dat Valkyrie lesbisch is en dat er in The eternals een homokoppel te zien zal zijn.