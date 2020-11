’Meghan stemde vervroegd voor presidentsverkiezingen’

Het is waarschijnlijk voor het eerst in de moderne geschiedenis dat een lid van de Britse koninklijke familie heeft gestemd. Dat doen ze normaal gesproken niet, om neutraal te blijven.

Meghan kondigde deze zomer al aan dat ze van plan is om te gaan stemmen. In een interview met Marie Claire vertelde de voormalig actrice waarom het zo belangrijk is om te stemmen. „Ik weet hoe het is om een stem te hebben én hoe het voelt om geen stem te hebben”, aldus de hertogin. „Ik weet ook dat veel mannen en vrouwen hun leven op het spel hebben gezet zodat wij ons kunnen laten horen. Die kans, dat fundamentele recht, is nu ons stemrecht en de kans om al onze stemmen te laten horen.”

De vrouw van prins Harry, die tegenwoordig in Montecito (Californië) woont, deelde ook een van haar favoriete citaten. „Eentje waar mijn man en ik regelmatig aan gerefereerd hebben.” De quote, van de Nieuw-Zeelandse kiesrechtactiviste Kate Sheppard, luidt: „Denk niet dat jouw enkele stem er niet veel toe doet. De regen die valt op de uitgedroogde grond, bestaat uit losse druppels.” „Dat is de reden waarom ik stem”, zei ze.

Het is onwaarschijnlijk dat Meghan voor de zittende president Donald Trump heeft gekozen. In 2016 uitte ze kritiek op de toenmalig presidentskandidaat en stelde zelfs te overwegen naar Canada te verhuizen als Trump daadwerkelijk president zou worden.