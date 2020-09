2000 tv-ideeën voor NPO en Max

„We zijn er heel blij mee. Niet alleen over het aantal inzendingen maar ook over de verscheidenheid die goed past bij onze publieke opdracht. Zo krijgen we naast documentaires en dramaseries veel ideeën binnen voor informatieve programma’s met een educatief tintje”, aldus NPO-voorzitter Shula Rijxman.

Jan Slagter, directeur Omroep MAX: „Dit is natuurlijk een fantastisch voorlopig resultaat. Mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de publieke omroep. We gaan alles grondig en zorgvuldig doornemen en zullen alle inzenders zo snel mogelijk een bericht sturen.”

Uit de inzendingen worden eerst honderd ideeën gekozen, verdeeld over vijf categorieën: Actualiteiten/Documentaire, Informatief, Drama/Comedy, Human Interest en Jeugd/Overig. De inzenders daarvan worden uitgenodigd om hun idee op 10 oktober te komen toelichten in Hilversum tijdens de Dutch Media Week.

Tien finalisten mogen uiteindelijk op 30 oktober terugkomen om te strijden voor het winnende idee. Het is de bedoeling dat dit idee door Omroep MAX tot een programmaformat wordt uitgewerkt. De indiener zal daarbij worden betrokken en krijgt bovendien een beloning van 2500 euro. Mensen kunnen nog tot 27 september hun tv-idee indienen.