Kensington laatste keer in huidige bezetting op een festival

De organisatie vindt het bijzonder. „Toen wij ruim twee jaar geleden Kensington benaderden voor de ZAND-editie van 2020 (die door corona twee jaar uitgesteld is), hadden we natuurlijk nooit gedacht dat dit in 2022 ook meteen het laatste festivaloptreden voor de band in de huidige formatie zou zijn”, zegt een woordvoerder.

Wel is het een ’dubbel’ gevoel omdat de band daarna op een andere manier doorgaat. Maar desalniettemin is ZAND ’trots’ de plek te zijn waar Kensington voor het laatst in deze samenstelling te zien is, aldus de woordvoerder. Andere artiesten die zaterdag optreden zijn onder anderen Kraantje Pappie, Rolf Sanchez en Snelle.

Kensington neemt met zes concerten in de Ziggo Dome afscheid van Youssef. Het laatste concert is op 4 september. De zanger stopt na vijftien jaar omdat het ’creatief rond’ is, zo vertelde hij eerder.