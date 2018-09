Richard Branson ontsnapt aan dood na fietsongeluk

De oprichter van Virgin was op de Britse Maagdeneilanden om daar met zijn kinderen Holly en Sam te trainen voor de Virgin Strive Challenge, toen hij de macht over het stuur verloor. "Ik reed de berg af en opeens werd het erg donker. Ik raakte een heuveltje en voordat ik het wist werd ik over het stuur geslingerd. Mijn leven flitste letterlijk aan mij voorbij', zo vertelt hij op de website van Virgin.

Toen Richard op de grond lag, besefte hij dat hij nog in leven was: "Ik checkte of ik me nog kon bewegen en kon eigenlijk niet geloven dat ik het had overleefd of niet verlamd was geraakt."

Humor

De eerste persoon die de miljardair zag liggen was zijn assistente Helen, die net terug was van haar vakantie. "Ze zag het ongeluk gebeuren en wilde het slachtoffer zo snel mogelijk helpen." De steenrijke zakenman was zijn gevoel voor humor in ieder geval niet verlorenen zei tegen zijn assistent: 'Ik ben nog in leven! Wees maar blij, want je hebt nu in ieder geval je baan nog."

Na de crash haastte Richard zich naar Miami, waar hij röntgenfoto's en scans liet maken. Hieruit bleek dat hij onder andere een barst in zijn jukbeen had opgelopen. Ook zijn de knieën, kin en schouders van de zakenman beschadadigd.

"Ik dacht echt dat ik dood zou gaan, maar gelukkig vingen mijn schouder en gezicht de klap op. Het feit dat ik een helm droeg heeft echt mijn leven gered."