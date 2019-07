NTR eert Rutger Hauer op NPO 1 en 2

Blond, blue eyes uit 2007 schetst een persoonlijk portret van Hauer, „de beroemdste acteur van Nederland die overleeft in Hollywood.” De documentaire, die eerder te zien was in Het Uur van de Wolf, is om 16.05 uur te zien op NPO 2.

NPO 1 vertoont om 19.20 uur de eerste aflevering van de succesvolle jeugdserie Floris uit 1969. De ridderserie van de NTS betekende Hauer’s grote doorbraak. Of ook de andere afleveringen worden uitgezonden, is nog niet duidelijk.

Vanwege de speciale programmering vervallen de programma’s die oorspronkelijk gepland stonden.