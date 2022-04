Liam Gallagher: liever in een rolstoel dan onder het mes

„Ze zijn naar de klote”, zei de 49-jarige Brit daar ooit al eens over. Maar onder het mes gaan om er iets aan te doen ziet de rocker toch echt niet zitten. „Ik zit liever in een rolstoel en dat Debbie me dan rondrijdt, zoals in Little Britain”, refereert Liam aan de typetjes Lou en Andy uit de komedieserie. Andy laat zich maar wat graag in een rolstoel rondrijden door zijn vriend Lou, terwijl hij eigenlijk zelf prima kan lopen.

De pijn in zijn heupen is voor Liam soms zo slecht dat hij er niet van kan slapen en naar eigen zeggen maar blijft woelen in bed. Slaaptabletten maken het wat makkelijker voor hem, de pillen hebben volgens Liam zelfs „zijn leven gered.”