Deze sterren maken opwachting in James Cordens laatste Late Late Show

Volgens Deadline is Tom Cruise in de allerlaatste aflevering van de talkshow te zien in een speciale sketch rondom de Disneyfilm The Lion King en stapt de vierkoppige meidengroep Blackpink bij Corden in de allerlaatste editie van het bekende item Carpool Karaoke.

In de laatste 12 afleveringen zijn verder onder anderen Ben Affleck, Bryan Cranston, Josh Gad, Jennifer Garner, Brett Goldstein, Kate Hudson, Allison Janney, de familie Kardashian, Mila Kunis, Seth Meyers, Billy Porter en Sharon Stone te gast. De Amerikaanse talkshow van de Britse presentator komt op 27 april na acht jaar ten einde. Het programma wordt uitgezonden door zender CBS.