Herbeleef je jeugd in Hoorn

De hele vorige eeuw komt voorbij en leert ons en passant over de (soms armoedige) woonomstandigheden van de generaties voor ons. Je beseft in wat voor welvaart we nu leven, hoewel het jammer is dat die leuke grutterswinkeltjes niet meer bestaan en we nooit meer platen draaien op zo’n prachtige pick-up.

Voormalige gevangenis

Het Museum van de Twintigste Eeuw vierde vorig jaar het 25-jarig jubileum en verwelkomde daarbij de miljoenste bezoeker. In 2011 verhuisde het van de binnenstad naar het Oostereiland in de haven van het mooie Zuiderzeestadje, waar het onderdak kreeg in de voormalige gevangenis De Krententuin. Dat maakt een bezoek op zich al de moeite waard; er zit ook een bioscoop in, een hotel (overnachten in een cel) en restaurant.

Het museum heeft naast de vaste opstelling ook wisselende exposities die voornamelijk op kinderen en televisie zijn gericht, zoals met de inmiddels voorbije thema’s Buurman & Buurman, Floris of het 50-jarig bestaan van de Fabeltjeskrant. Momenteel staat het legendarische kinderprogramma Telekids centraal, van Carlo Boszhard en Irene Moors, dat al tien jaar van de buis is maar nog veel fans blijkt te hebben.

Opname Telekids Irene Moors + Carlo Boszhard met Captain Jack carlo irene Ⓒ Foto HOLLANDSE HOOGTE

Het duo leverde zelf allerlei materiaal aan voor de tentoonstelling De Pittige Telekids Collectie. Met De Vliegende Ouwe Taart, Meidengeheimen, Carlo’s Crisis en typetjes als Mevrouw Zuurtje & Mevrouw Pruimpje en Giechel & Goochel is ook dit een feest van herkenning.

museumhoorn.nl