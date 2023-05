Premium Het beste van De Telegraaf

’Exen Boris Becker slaan terug met docu over relatie met tennislegende’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Links: Boris Becker, rechts: Lilly Kerssenberg en Alessandra Meyer-Wölden. Ⓒ Getty Images, Instagram

Wat Boris Becker (55) kan, kunnen zij ook, zullen zijn exen hebben gedacht. Eerder dit jaar lanceerde de Duitse gevallen tennislegende, die in april vorig jaar werd veroordeeld voor faillissementsfraude en daarvoor zeven maanden heeft moeten brommen, een documentaire over zijn controversiële leven. De Nederlandse Lilly Becker (46) en Duitse Alessandra Meyer-Wölden (40) zouden nu zelf een docu lanceren over hun gebroken relatie met Becker.