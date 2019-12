Beau van Erven Dorens waarschuwt volgers

Op internet circuleert een nepadvertentie waarin Beau geheime investeringen aanprijst. „Dit is allemaal oplichting dus trap er niet in. Ik zou het zonde vinden als je je geld verliest aan deze vuile boeven”, schrijft het RTL4-gezicht op zijn Twitteraccount.

Begin november was de presentator ook het slachtoffer van een advertentie waarin hij concentratiepillen aanbeveelt. „Ik vind het totale bullshit!”, reageerde hij boos in RTL Boulevard. „Als ik die mensen tegenkom dan slinger ik ze tegen de grond.”

Toch leek deze woede niet helemaal terecht. Beau heeft de pillen namelijk wel degelijk in zijn talkshow BEAU besproken én gebruikt. In de uitzending van 26 september bespreekt hij hoe je om kunt gaan met een kater en geeft daarbij zelfs een tip: de bewuste concentratiepil. Nadat hij zelf pillen had genomen, maakte hij meteen duidelijk dat de pillen volgens deskundigen helemaal niet zouden werken.