Portretprijs voor verslagen pandemiegezicht

Ook aankomend talent Ellen van Dijk viel in de prijzen, zo werd donderdag in Slot Zeist bekend gemaakt. Zij kreeg de Jong Talent Award uitgereikt. De jury onder leiding van kunsthistoricus Rudi Ekkart, bekend van de commissie Ekkart die zich heeft gebogen over de restitutie van roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog, was erg onder de indruk van haar portret van haar vriend Nick. Zij portretteerde hem rustend tussen de kussens op de bank in glas in lood, een traditionele techniek die vandaag de dag zelden of nooit voor dit genre gebruikt wordt.

Ellen van Dijk won de Jong Talent Award met een portret van haar vriend Nick in glas in lood.

„Ik ben bij toeval in dit vak gerold”, vertelt de pas 24-jarige Ellen van Dijk, die haar artistieke loopbaan als schilder begon, maar nu glazenier en restaurator van oude glasramen is. „Het was liefde op het eerste gezicht toen ik de glas-in-lood techniek ontdekte. Vooral het ambachtelijke ervan spreekt me aan. Aan de kunstacademie van Antwerpen heb ik me verder in deze techniek bekwaamd, alleen daar is een deeltijd-opleiding te volgen.”

Slot Zeist

Sandra Thie reageerde blij verrast om niet te zeggen overrompeld toen zij een van de drie winnaars werd uitgeroepen. „Ik voelde me al winnaar toen ik werd genomineerd. Het feit dat ik hier in Slot Zeist mijn werk mag tonen, samen met zoveel andere goede Nederlandse portrettisten, vond ik al een hele eer.” Haar winnende werk is pas het vijfde zelfportret dat ze maakte. „Ik vind het moeilijk om liefdevol naar mezelf te kijken”, geeft ze toe. „Dat is toch makkelijker naar een ander toe.”

Het winnende zelfportret, 2020 getiteld, maakte ze vorig jaar tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie toen het net even niet zo goed met haar ging. „Ik voelde me depressief en eenzaam. De jury was spot on toen ze schreef, dat mijn werk ’een krachtige weerspiegeling is van de gevolgen van de pandemie’, en dat ’een stille paniek’ mijn uitdrukking tekent.”

Herman Benschop maakte in marmer een portret van zijn kleinkind Felien.

Het klassieke kinderportret van Herman Benschop, uitgevoerd in roze marmer, werd door de jury omschreven als ’een technisch zeer knappe prestatie.’ Vooral het feit dat het zeer gedetailleerde kinderhoofdje uit een stuk vervaardigd is, maakte grote indruk. „Dit is bijna Renaissance-kwaliteit”, noteerde een van de juryleden.

De Nederlandse Portretprijs wordt elke twee jaar uitgereikt. Met de onderscheiding hoopt de Stichting De Nederlandse Portretprijs de portretkunst in ons land te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een breder publiek. „De belangstelling is er zeker. Want ondanks de selfiecultuur zijn er nog gelukkig genoeg mensen die graag een portret van zichzelf of van hun kinderen willen maken”, zegt Sandra Thie.

Het werk van de drie winnaars is samen met dat van 47 andere genomineerden t/m 26 september te zien in Slot Zeist.