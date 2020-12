Bee Gees-documentaire te emotioneel voor Barry Gibb

De 74-jarige Barry vormde de beroemde band samen zijn twee broers Maurice (1949-2003) en Robin (1949-2012), en gitarist Vince Melouney en drummer Colin Petersen (drums). „Wie zou daar tegen kunnen? Ik denk dat het hartstikke normaal is dat je niet je overleden broers wilt zien”, zegt de superster in een interview met de Amerikaanse radiozender CBS.

Het verlies van zijn broers was „heel erg moeilijk”, vertelt hij. „We waren altijd samen, snap je. Het was erg zwaar.” Mensen dachten dat hij na het overlijden van Robin in 2012 een breakdown had. „Dat had ik eigenlijk niet. Ik wist alleen niet wat ik moest doen, waar ik heen moest gaan. Ik wist niet wat ik moest vinden van alle meningen van anderen. Eigenlijk zit ik al jaren in een lockdown”, zegt hij.

Eigenlijk zou How Can You Mend A Broken Heart op het Telluride Film Festival in september uitgebracht worden. Filmmaker Frank Marshall belooft met de film een „intiem inkijkje” in het leven van de broers Barry, Maurice en Robin Gibb te geven. „Barry mist zijn broers, dat werd wel duidelijk in onze gesprekken”, vertelde de 74-jarige Marshall onlangs aan De Telegraaf. „Maar hij wilde gelukkig precies wat ik wilde: dit moest een viering worden van hun respectabele nalatenschap.”