Oud-pornoster Ron Jeremy naar psychiatrisch ziekenhuis

Ⓒ ANP/HH

Oud-pornoster Ron Jeremy is overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis in Californië. Volgens entertainmentsite TMZ kan Jeremy (69) daar maximaal twee jaar blijven, maar dat is afhankelijk van hoe het gaat met zijn gezondheid.