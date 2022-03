Suzan & Freek wennen steeds meer aan bekendheid: ’Soms best lekker’

De zanger bekent dat het „soms stiekem best lekker” is om bekend te zijn. Dan haalt hij als voorbeeld aan dat een restaurant „toch nog even voor je gaat kijken als het vol zit.” „Sorry, gebeurt wel eens.” Stortelder vindt het vaak lastiger om met de bekendheid om te gaan. „Omdat ze vaak liever een beetje opgaat in de menigte dan zo vaak juist opvallen en in het middelpunt staan.”

Het „bekend zijn” went wel steeds meer, aldus Rikkerink. „En gelukkig hebben we erg lieve fans dus zijn er nooit vervelende situaties.” Ook benadrukt de artiest de leuke dingen die de roem met zich meebrengt. „De leuke mensen die je ontmoet, toffe plekken waar je komt en vooral leuke reacties van mensen die je niet kent. Het blijft bijzonder om te horen wat onze muziek soms betekent in de levens van anderen.”

Suzan & Freek braken in 2018 door met hun nummer Als Het Avond Is. Sindsdien scoorde het zangduo nog hits met Blauwe Dag, Goud en Dromen In Kleur.