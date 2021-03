Gwen Stefani en Blake Shelton willen deze zomer trouwen

„Hopelijk deze zomer”, zegt Shelton wanneer hij wordt gevraagd wanneer het stel gaat trouwen. „Het lijkt er nu op dat het wel kan, maar je weet het nooit.” De precieze datum is nog onbekend, maar Shelton zou graag een optreden van Miley Cyrus en Adam Levine voor de grote dag boeken. „Maar we wachten het gewoon even af, net als iedereen.”

Shelton vroeg Stefani in oktober ten huwelijk. Het stel heeft al ruim zes jaar een relatie.