Marwan Magroun brengt pandemie in Maasstad in beeld

Marwan Magroun in zijn studio: „Mensen die nu graag iets voor een ander doen, raken mij.” Ⓒ Foto Dennis Wisse

De musea zijn dicht, net als veel galeries. Maar de kunstenaars werken door. Komende weken nemen wij een kijkje op hun ateliers. Waar houden zij zich mee bezig in deze onzekere tijden? Marwan Magroun is een van de vijf Rotterdamse fotografen die door de Stichting Droom en Daad is gevraagd om de effecten van de Covid-19 pandemie voor de Maasstad in beeld te brengen. Met zijn camera komt hij op plekken waar hij anders zelden of nooit komt: in de apotheek, een leeg klaslokaal en het bejaardentehuis. „Ik gebruik deze tijd ook als een moment van bezinning.”