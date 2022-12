Premium Het beste van De Telegraaf

Op zoek naar... Wie worden de nieuwe Danny en Sandy in de musical ’Grease’?

Door Daphne van Rossum

Olivia Newton John en John Travolta in de originele musicalfilm. Ⓒ ANP / HH

Het was 1978 toen een stoere Danny (John Travolta) zijn meisje Sandy (Olivia Newton John) tijdens de zomervakantie op het witte doek wist te versieren in de film Grease. Het klassieke liefdesverhaal werd de langstlopende Broadwaymusical ooit en spreekt generaties later nog steeds tot de verbeelding. In het programma Op zoek naar ... wordt gezocht naar een hedendaagse T-bird en Pink Lady.