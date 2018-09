Usain Bolt accepteert uitdaging prins Harry

Harry daagde Usain afgelopen weekend uit toen hij hem feliciteerde met zijn gouden medailles op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en zijn dertigste verjaardag. "Je bent nu officieel de grootste van allemaal", berichtte Harry op Twitter. "Wellicht ben je nu klaar voor een nieuw wedstrijdje!"

"Laten we het doen", antwoordde Usain op de vraag van Harry. De Jamaicaanse atleet heeft nog wat goed te maken want vier jaar geleden verloor hij een sprintje van Harry. De prins bezocht toen een straathoekproject in Jamaica.