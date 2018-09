Thomas Berge en Myrthe Mylius uit elkaar

Ze zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan. Ze hebben nog geprobeerd om hun relatie te lijmen, maar het ging niet meer.

De twee leerden elkaar in 2012 kennen bij een fotoshoot. Hun zoontje Jack werd in 2013 geboren.

Het is niet de eerste keer dat de zanger deze week in het nieuws is. Afgelopen zondag ramde hij met zijn auto een paal in Amersfoort. De auto was total loss. Zelf ontkent hij dat hij achter het stuur zat.