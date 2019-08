Bas Smit: ik ben flauwgevallen tijdens soa-test

Hij legt in de auto van YouTuber Stefan uit dat hij in zijn wilde periode voor Nicolette een soa-test moest doen en hoe dat in zijn werk gaat. Ook zegt Bas dat hij minstens acht bekenden zag bij de soa-polikliniek.

„Ik ga me toch een partij flauwvallen, dus iedereen is normaal een minuut binnen, en ik bleef dus zo’n tien minuten binnen. Ik moest oplappen en werd schuimbekkend op bed gelegd. Dus op een gegeven moment doe ik eindelijk de deur open, zie die hele zaal naar me kijken en val ik weer flauw. Dat is wel zo’n beetje mijn meest gênante moment”, aldus Bas, die er zelf wel de humor van in ziet.