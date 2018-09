Freek had als tiener honderden slangen

"Mijn moeder vond dat geen prettig idee maar m’n vader heeft haar er toch van kunnen overtuigen om vooral niet in te grijpen. Ik had mijn slaapkamer omgebouwd tot een mini-jungle met verschillende terraria. En de vrieskist lag vol met diepvriesmuizen. Als mijn moeder spinazie uit de vriezer moest hebben, klonk er regelmatig een harde gil door het huis", zegt Freek in de VaraGids.

En het bleef niet alleen bij slangen in huize Vonk. "Er kwamen al snel spinnen, schorpioenen en hagedissen bij. En weer later ook nog een hond en een kat."

Angst had de kleine Freek in ieder geval nooit. "Angst wordt vaak veroorzaakt door onwetendheid, maar ik las er als kind al heel veel over en wist waar ik mee bezig was. Toen ik op kamers ging wonen, ben ik ook levensgevaarlijke gifslangen gaan houden – zoals boscobra's em doodsadders. Dan voel je de adrenaline wel door je lijf gaan, hoor."