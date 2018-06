Aretha Franklin heeft gezondheidsproblemen

"Op advies van de dokter heb ik een aantal concerten geschrapt", zegt de 74-jarige wereldster in een verklaring dat door Associated Press werd gepubliceerd.

Door haar kwakkelende gezondheid moet Aretha onder andere haar show in de Radio City Music Hall in New York missen, waar ze op de bühne zou staan tijdens het Tony Bennett Celebrates 90-concert.

De soulzangeres, goed voor achttien Grammy's, laat weten dat ze naar alle waarschijnlijkheid haar tournee weer in november zal hervatten.