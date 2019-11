Geen tweede seizoen voor BH90210

De gehele originele cast, op de overleden Luke Perry na, deed mee in de nieuwe show. Het verschil met vroeger was dat de castleden nu zichzelf speelden en niet in de huid van hun oude personages kropen. Gemiddeld keken er in Amerika zo'n 3,5 miljoen mensen per aflevering, maar was er een duidelijke terugval in de kijkcijfers te zien naarmate de show vorderde.

De originele serie verscheen in 1990 voor het eerst op televisie en werd wereldwijd een gigantische hit. De show was 10 seizoenen lang te zien en kreeg zelfs twee spin-offs: Melrose Place en 90210.