Tess Milne is geen 'flamboyante flirter' meer

Dat vertelt de 28-jarige presentatrice deze week in een interview met Viva. Tess was vroeger een 'heel erge flirt', maar tegenwoordig vindt ze het raar als ze iemands aandacht trekt. "Laatst had ik sjans met iemand en deed ik heel weird, alsof ik het verleerd ben. Ik ben niet meer de flamboyante flirter die ik was, maar dat is oké, want ik ben gelukkig met Ties."

Ties, met wie Tess sinds kort verloofd is, is volgens de presentatrice zo leuk omdat hij haar 'elke keer weer' weet te verrassen. "Hij geeft me het gevoel dat ik zelfs op mijn meest lompe momenten de allerleukste ben. En ik voel gewoon dat ik bij hem helemaal mezelf kan zijn."

Wat Tess ook geweldig vindt, is dat ze heel veel vertrouwen krijgt van haar aanstaande. "Hij zegt: 'ga maar' en laat me mijn ding doen. Dat is echt wat ik nodig heb." Ties vindt het ook geen probleem dat Tess vaak met mannen werkt. "Ik vind het sexy dat hij er zo relaxed mee omgaat, andersom weet ik niet of ik ook zo chill zou zijn."