Courteney Cox in Last Chance U-serie

Last Chance U gaat over een footballprogramma voor jonge atleten met een moeilijke achtergrond. De Friends-ster gaat in de nieuwe serie Brittany Wagner spelen, de onder kijkers populaire decaan uit de eerste twee seizoenen van de docuserie. Het is haar eerste rol sinds Cougar Town, dat in 2015 stopte.

Courteney wordt ook een van de producenten van de serie, die wordt gemaakt voor de Amerikaanse kabelaar Spectrum.