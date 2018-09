Fans woedend: Optreden Bieber 'slechtste ooit'

Tientallen woedende fans, die veel geld voor een kaartje betaalden, waren teleurgesteld en spuwden hun gal op social media.

"V Festival was te gek, maar Justin Bieber was de slechtste artiest die ik ooit heb gezien. Hij playbackte 95% van het optreden en het was verschrikkelijk. Lui, teleurgesteld en een belediging", zegt een fan op Twitter.

Loved #VFestival, but #JustinBieber was the worst performer I've ever seen live- miming 95% & terribly. Lazy, disappointing & insulting. — Meg (@megsboutique) 20 augustus 2016

"Genaaid!", schrijft een andere fan. "Ik houd, houd, houd van Justin Bieber, maar vanavond was hij aan het playbacken. Niet cool."

Gutted! I love love love Justin Bieber but tonight at V he was miming. Not cool — stefanieItaliaFaleo (@StefanieFaleo) 20 augustus 2016

"Ik denk dat V Festival vanavond was vergeten om Justin Biebers microfoon aan te zetten. Een waardeloze show", vindt één van de festivalgangers.

I think @vfestival forgot to turn @justinbieber's mic on tonight... Piss poor live set from bieber — Ryan Walker (@ryanwalker90) 21 augustus 2016

"Justin Bieber playbackt Op V Fest", schrijft nog een teleurgestelde fan. "Ik heb geen 90 euro betaald voor een kaartje om naar een cd te luisteren en hem op het podium te zien rennen."

I've supported Bieber since '09 but he was clearly miming 75% of the songs at V, you're delusional if you think otherwise

— Zoe. Xo (@zoelouisesmithx) 22 augustus 2016

Justin had de avond voor het optreden feestgevierd met Rihanna in de Londense nachtclub Tape. "Ik ga er niet over liegen", vertelde de zanger van de hits Love Yourself en Sorry aan het publiek. "Ik heb een kleine kater. Jullie houden in niet van neppe mensen en dat respecteer ik."