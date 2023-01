Eva Koreman vindt psychedelica ’leerzaam en fijn’

Eva Koreman vindt psychedelica ’leerzaam’ en ’fijn’. Dat vertelde de radio-dj in gesprek met oud-voetballer Gertjan Verbeek in het programma De Gevaarlijkste Wegen. „Bijvoorbeeld paddo’s en LSD doe je dan één of twee keer per jaar, echt als een kleine vakantie is dat.”