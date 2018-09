Thomas Berge ramt met zijn auto lantaarnpaal

Dat meldt de website destadamersfoort.nl. Het ongeluk zou rond kwart over vijf 's middags gebeurd zijn. Thomas hoefde niet mee met de ambulance, nadat hij onderzocht is.

Een gedeelte van de Stadsring is op het moment van het ongeluk afgesloten geweest. Een berger heeft de auto meegenomen.

De zanger was onderweg naar een optreden op het Eemplein in Amersfoort. Hij heeft na het ongeluk gewoon opgetreden.

Thomas ontkent dat hij betrokken was bij het ongeluk. Aan Shownieuws laat hij weten: "Mijn chauffeur moest op dat moment mijn auto even wegzetten. Door hem is het ongeluk gebeurd."

De zanger lijkt voorlopig geen beroep te kunnen doen op zijn eigen auto, maar gelukkig heeft hij al voor vervanging gezorgd.