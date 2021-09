Mark Ronson bevestigt bruiloft met dochter Meryl Streep

In een bericht op Instagram schrijft Ronson ’aan zijn meest ware liefde’ dat zij het afgelopen jaar „het beste jaar” uit zijn leven maakte. „Het heeft me 45 jaar geduurd om een man te worden die jouw liefde waard is. Ik hoop dat ik nog even zoveel verjaardagen aan jouw zijde mag blijven, en langer. Voor altijd een eeuwig de jouwe.”

Ronson sluit zijn bericht naast een zwart-witfoto van hem en Gummer af door tussen haakjes te zeggen „en ja, we zijn getrouwd.” Hij reageert hiermee op geruchten vorige maand dat het stel een bruiloft zou hebben gepland. Dit werd echter niet door een van de twee bevestigd. Ronson maakte ook niet duidelijk wanneer de bruiloft precies was.

Het was de tweede keer dat beide tortelduifjes het jawoord gaven. Eerder was Ronson getrouwd met de Franse actrice Joséphine de la Bauma (van 2011 tot 2018), terwijl Gummer getrouwd was met muzikant Tay Strathairn. Dat huwelijk uit 2019 duurde echter maar anderhalve maand.