Winston Post verdient als rij-instructeur de kost

Het lesgeven was best een uitdaging voor Winston. „Het is best pittig om iemand op een verantwoorde, leerzame manier autorijden te leren. Het zweet brak me dikwijls uit en aan het einde van de dag was ik kapot, haha. Oefening baart kunst, dus ik ben flink aan de slag gegaan’, vertelt hij in een interview met vakblad Rijschool Pro.

Eigenlijk wilde hij liever geen autorijlessen, maar motorrijlessen geven. Iets wat hij dit jaar nog hoopt te gaan doen. „Als alles volgens plan verloopt, hoop ik deze nazomer nog mijn papiertje te halen voor de motor. Dat is aanvankelijk mijn plan geweest.

Op de vraag of er al mensen zich hebben aangemeld die gewoon een uurtje willen spenderen met de 47-jarige acteur in plaats van leren autorijden, antwoordt hij: „Nu vind ik een beetje poppenkast best okee, maar niet bij mij in de auto of op de motor. Ik neem het vak van rijinstructeur erg serieus en ik help mensen graag bij het behalen van hun rijbewijs, niet aan een uurtje ‘spanning en sensatie’.”

Winston maakte vorige week op Instagram bekend dat hij sinds begin september rijlessen geeft. „Omdat stilzitten niet mijn ding is, en mijn branche nogal op z’n gat ligt door COVID-19, help ik mijn broer(tje) Roy met zijn rijschool Nesselande. We zijn inmiddels met 6 instructeurs voor alle categorieën lessen. Erg leuk moet ik zeggen”, schreef hij.