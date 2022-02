André Rieu straalt van geluk op Valentijnsdag

Het was een drukke week voor André Rieu in Spanje. De walskoning speelde tijdens twee uitverkochte concerten in Madrid en Barcelona. Maar liefst 27.000 concertgangers werden getrakteerd op romantische klanken vanwege Valentijnsdag. De fans reageerden uitbundig op de terugkeer van de Nederlandse orkestleider.

Verwennen

Volgens de violist en orkestleider van het Johann Strauss Orkest, is het vandaag bij uitstek de dag waarop geliefden elkaar extra mogen verwennen. De maestro kan zelf na een lastige periode ook weer stralen. Na talloze annuleringen afgelopen twee jaar, met recentelijke zijn kerstconcerten in het Mecc, zag het er allemaal somber uit. ,,Ik ben altijd optimistisch gebleven en wist dat we ooit weer zouden gaan optreden”, benadrukte hij eerder aan Privé.

De iconische Limburger verlangt intussen naar de concerten op zijn Maastrichtse Vrijthof die deze zomer worden gehouden en waar hij met name zijn Nederlandse fans weer mag ontmoeten.

Zomer

Dit jaar moet het dan ook weer gebeuren. Na twee jaar afwezigheid geeft hij van 7 tot en met 30 juli vijftien concerten op het beroemde plein in hartje Maastricht.

,,Ik ben zo blij dat we deze zomer weer op Het Vrijthof kunnen spelen. Mijn orkest, ons koor, alle solisten en ikzelf, we zijn allemaal zó ontzettend blij dat we eindelijk de terugkeer van muziek op het podium kunnen vieren", aldus de trotse Maastrichtenaar.