Justin Bieber feest met mysterieuze blondine

Bieber zou ook gefeest hebben met Rihanna, die toevallig ook in de club was. De What Do You Mean-zanger en de mysterieuze blondine stapten in de vroege uurtjes samen in een auto en vertrokken richting Justins hotel, aldus Mirror. Bieber en Rihanna staan dit weekend op het podium tijdens het V Festival in Chelmsford en zijn daarom allebei in de Britse hoofdstad.

Justin en de dochter van zanger Lionel Richie reisden vorige week naar Japan. Tijdens een tripje naar Tokio leken de twee erg close. Toch blijken de relaties van Bieber vrijwel nooit serieus. Drie weken geleden ging hij nog naaktzwemmen met model Sahara Ray en daarvoor ging aan de haal met onder anderen Hailey Baldwin, Chantal Jeffries en Selena Gomez.