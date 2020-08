Kim Kötter en Jaap Reesema krijgen derde kindje

Het stel is heel erg blij, omdat de zwangerschap zonder ivf-behandeling tot stand is gekomen. Kim is nu dertien weken zwanger en uitgerekend op 14 februari. Samen kreeg het stel al zoontjes Muck en Youp.

„Het is geen grapje. Het gaat echt om ons. En ik vind het echt zo fijn dat het nu out in the open is en dat ik mijn buik gewoon kan laten gaan, want die is al best wel dik”, sluit het model lachend af.