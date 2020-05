Opnames Friends-reünie waarschijnlijk na zomer

„In eerste instantie dachten we dat shows maximaal een maand of twee zouden worden uitgesteld maar het lijkt erop dat het veel langer gaat duren”, aldus Greenblatt. „We gaan ons best doen om de special tegen het einde van de zomer klaar te krijgen.”

Volgens Greenblatt is het belangrijk dat er publiek bij de reünie aanwezig is. „We kunnen dit niet doen met een videogesprek vanuit keukens of slaapkamers”, vindt hij. Toch houdt hij daar rekening mee als de coronacrisis nog lang gaat duren.

Oorspronkelijk zou de Friends-reünie online komen bij de lancering van HBO Max. De nieuwe streamingdienst is vanaf 27 mei voorlopig alleen in Amerika te gebruiken en gaat de strijd aan met Netflix, Disney+ en Amazon.