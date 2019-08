Thomas Berge en Akwasi in Expeditie Robinson

Afgelopen woensdag werd al bekendgemaakt dat radiopersoonlijkheden Eva Koreman (3FM), Fien Vermeulen (Qmusic) en Eva Cleven (FunX), ex-profhandbalster Yvette Broch, televisiekok Hugo Kennis en YouTuber Rijk Hofman dit jaar de uitdaging aangaan. Daarvoor had RTL al de deelname van 3FM-dj Frank van der Lende, YouTubers Kalvijn en Dionne Slagter, ex-Dolly Dot Anita Heilker, verslaggever Jaap van Deurzen, presentator Rob Geus, catwalkcoach Mariana Verkerk en zangeres Shary-An Nivillac onthuld.

Van het totale deelnemersveld van twintig zijn nu nog twee namen onbekend. Expeditie Robinson begint dit jaar aan het twintigste seizoen.

De presentatie van Expeditie Robinson in handen is van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. Kaj volgt Dennis Weening op, die eind vorig jaar werd ontslagen door RTL. De eerste aflevering van Expeditie Robinson is op 1 september zien. De show is verhuisd van RTL 5 naar RTL 4 en heeft een prominente plek gekregen in de zondagavondprogrammering.

Akwasi Ⓒ Martijn van Gelder

Kim Kötter Ⓒ Martijn van Gelder

Tim Coronel Ⓒ Martijn van Gelder