’Prins Andrew geeft Beatrice weg tijdens huwelijk’

Eindelijk gaat het binnenkort dan toch echt gebeuren: prinses BEATRICE gaat trouwen met haar grote liefde EDOARDO MAPELLI MOZZI. Door alle commotie rond haar vader prins ANDREW is de trouwdatum meerdere malen verschoven. Desondanks wordt gefluisterd dat de zoon van koningin ELIZABETH een grote rol zal spelen tijdens het huwelijk van zijn dochter. Zo zou hij Beatrice tijdens haar grote dag zelfs naar het altaar begeleiden. En dat is vermoedelijk ook de reden dat de huwelijksvoltrekking in besloten kring zal plaatsvinden.