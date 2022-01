Canadese middelbare school wil niet langer met prins Andrew geassocieerd worden

Gossip

Virginia Giuffre wil gelijk krijgen en niet alleen schikken in zaak Andrew

Virginia Giuffre is er niet alleen op uit om te schikken in de misbruikzaak die zij tegen de Britse prins Andrew heeft aangespannen. De Amerikaanse laat via haar advocaat aan de BBC weten dat ze voor zichzelf en alle andere slachtoffers ook gelijk wil krijgen in de zaak.