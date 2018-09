Vriend Biles: "Zac, ik zag haar eerst"

Op zijn Instagram heeft Arthur Nory, de vriend van Simone Biles, gereageerd op de fot van zijn liefje met Zac Afron. Bij het kiekje schrijft de Braziliaan: 'Hey @zacefron, ik zag haar eerst. Ze is mijn meisje.'

Ook ging Arthur nog even in op de prestaties van zijn vriendin. 'Ik ben trots op jou, Simone. Je bent fenomenaal in de hele wereld en speciaal. Je hebt historie geschreven. Ik hou van je.'