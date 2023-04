Wieteke van Dort heeft rol in romantische komedie Verliefd op Bali

Wieteke meldde het nieuws in gesprek met het NPO-radioprogramma Volgspot. Van Dort speelt in de film naar eigen zeggen de rol van „oud omaatje.” Haar laatste rol in een bioscoopfilm speelde zij in 2010, toen ze te zien was als koningin in Sinterklaas en het pakjesmysterie.

„Ik vind het een grote eer dat Johan mij gevraagd heeft”, laat Van Dort woensdag weten aan het ANP. „Ik heb eerder met hem gewerkt voor de serie Costa! Het is een geweldige regisseur die in zijn verhalen zijn idealen over de wereld verwerkt. Dat juich ik zeer toe.” De actrice is, ondanks haar respectabele leeftijd, nog met regelmaat op de planken te zien.

Verliefd op Bali gaat over een vrouw die hoopt dat een reis naar Bali haar volwassen dochters dichter bij elkaar zal brengen. Tijdens de trip worden Cornelie en haar kinderen geconfronteerd met hun Indische familiegeschiedenis. Van Dort zal half mei afreizen naar Indonesië voor de opnames. De film is naar verwachting in 2024 in de bioscopen te zien.