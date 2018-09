Karen Damen wil trouwen

Nu Karen en Antony, drummer van The Ditch, al tien jaar samen vindt de zangeres het tijd om zich in de echt aan elkaar te verbinden. "Het is dringend tijd dat wij gaan trouwen", vertelt ze in Shownieuws. "Het gaat er zeker van komen."

Ook wil Karen graag een tweede kindje. Ze heeft met Antony al een zesjarige zoon, Sky genaamd. "Na de aanslagen in Zaventem wilde ik eigenlijk niet nog een kind op de wereld zetten, maar nu vind ik alles toch wel erg leuk en mooi. Dus wij willen graag een tweede kind! Of ik al zwanger ben? Nee", lacht de Vlaamse.